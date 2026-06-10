التجمعات الشعبية لحزب العمال تبدأ السبت القادم

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن حزبها يشارك في تشريعيات 2 جويلية المقبل ببرنامج “قوي وشامل”، داعية الناخبين إلى وضع الثقة في مترشحي تشكيلتها السياسية.

وخلال لقاء نشطته بمقر الحزب، خصص لعرض البرنامج الانتخابي الخاص بهذا الاستحقاق، وأكدت حنون أن حزبها “سيشارك ببرنامج قوي، شامل ومتنوع يشكل درعا يحمي الحقوق ويعزز المكاسب”، داعية الناخبين إلى “وضع الثقة في قوائم حزبها والتصويت لصالحها”.

وبخصوص برنامج الحزب الذي يحمل شعار “الإصرار والصمود”، أوضحت حنون أنه يشكل “التزاما بحماية المكاسب والحقوق والحريات، والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني وتحصين الجزائر ضد كل خطر داخلي أو خارجي”، إلى جانب “الدفاع عن الطابع الاجتماعي للدولة ومنظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الشباب وكذا تعزيز وتطوير فرص التنمية”.

للإشارة، يشرع حزب العمال في تنظيم تجمعاته الشعبية السبت القادم انطلاقا من ولايتي مستغانم ووهران، كما يعتمد على العمل الجواري ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح برنامجه الانتخابي والترويج لقوائمه التي بلغ عددها 29 قائمة.