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رياضة

التجمع الدولي بمدينة تروا.. الجزائري قواند يفوز بنهائي سباق 800م

عمر سلامي
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التجمع الدولي بمدينة تروا.. الجزائري قواند يفوز بنهائي سباق 800م
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العداء محمد علي قواند

فاز العداء الجزائري محمد علي قواند بنهائي سباق 800م للتجمع الدولي لمدينة تروا لألعاب القوى بفرنسا.

وحقق العداء قواند توقيتا قدر بـ1 د و44 ثا و67 ج، متقدما على الفرنسي لويي ويرات الذي حقق توقيتا قدره 1د و46ثا و20ج، والبوسني أميل توكا الذي حلّ ثالثا بتوقيت 1د و 46ثا و80ج.

ويندرج التجمع الدولي لمدينة تروا ضمن البرنامج التحضيري للعداء الجزائري تحسبا للمشاركة في أولمبياد باريس.

وبالإضافة إلى محمد علي قواند، ستشارك الجزائر في الموعد الاولمبي في سباق 800م بكل جمال سجاتي وسليمان مولا.

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