التجمع الدولي لألعاب القوى بداكار.. لعمراوي يحرز ذهبية القفز الطويل

أحرز الدولي الجزائري، لؤي لعمراوي، ذهبية مسابقة القفز الطويل، خلال التجمع الدولي لألعاب القوى، الذي جرى صباح السبت بالعاصمة السنغالية داكار.

ونجح الشاب الجزائري في تحقيق وثبة بـ7م 83، أمام السنغالي فايي امتح بـ 7م 75، في المرتبة الثانية والجنوب إفريقي بيتر ماكغاتو بـ 7م 65، في المركز الثالث.

ويتواجد العديد من الدوليين الجزائريين حاليا بالخارج، في إطار التحضير لمختلف الاستحقاقات الدولية المقبلة، منها الألعاب الاولمبية بباريس 2024.