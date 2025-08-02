“التجويع يحصد أسرى الاحتلال”.. عائلاتهم مرعوبة والقسام تُعلق: “يأكلون مما نأكل”

أثار المقطع الذي بثته كتائب الشهيد “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، لأسير صهيوني تبدو عليه أعراض المجاعة، صدمة في الكيان الذي اعتاد رؤية هذه المشاهد على أجساد الفلسطينيين في غزة فقط.

وقالت عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن “الوقت نفد ويجب وقف الجنون والتوصل إلى اتفاق شامل يعيد المخطوفين”.

وقالت والدة الأسير في غزة ماتان تسانغوكر: “666 يوما مضت على انهيار حياتنا ولا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال.”

ووتابعت قائلة: “مقاطع الفيديو التي نشرت في اليومين الأخيرين للمخطوفين تمزقنا.”

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الفيديو بالصادم وأنه يعبّر عن مدى الضرر الذي لحق بالأسرى جراء الأزمة الغذائية الحادة في القطاع، لافتة إلى أنه ستكون له تداعيات على اتخاذ القرارات.

وعقّب زعيم المعارضة الصهيوني يائير لبيد على الفيديو قائلاً :”على جميع أعضاء الحكومة مشاهدة فيديو الأسير (أفيتار) ليلًا وأن يحاولوا بعدها النوم وهم يفكرون كيف يحاول النجاة في النفق”.

وأمس الجمعة، نشرت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لأسير صهيوني ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن، وذلك نتيجة استمرار سياسة التجويع الصهيونية في غزة.

وظهر الأسير الصهيوني وهو يجلس على سرير في غرفة ضيقة بينما تظهر عليه علامات المجاعة وسوء التغذية، حيث برزت أضلاعه بشكل حاد نتيجة النقص الشديد في الوزن، في مشهد يعكس جانباً من سياسة التجويع التي يواصل الكيان الصهيوني تنفيذها بغزة.

وقالت القسام في مقطع الفيديو، الذي نشرته على صفحتها بمنصة “تليغرام”، إن هذا الأسير (لم تسمّه) كان “ينتظر أن يخرج بصفقة (تبادل أسرى)”.

وباللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية، قالت “القسام” في مقطع الفيديو إن الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها “يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب”.

وأرفقت مقطع الفيديو بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية نتيجة مواصلة إسرائيل سياسة التجويع.