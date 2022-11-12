التجّار ملزمون بالتصريح بهامش الربح الخام فقط

إجراء يحدد الضريبة الجزافية لـ7 مواد مدعّمة

وجهت مديريات الضرائب الولائية مراسلات تتضمّن توضيحات للتجّار، تحدّد كيفية تسديد الضريبة الجزافية بخصوص 7 مواد مدعّمة، وهي الخبز والفرينة والسميد والحليب المبستر والزيت الغذائي والسكّر الأبيض وغاز البوتان، وهذا عبر جعل التصريح النهائي بهذه الضريبة يشمل فقط هامش الربح الخام وليس مجموع المبيعات بالنسبة لهذه المواد.

ووفقا لمراسلة صادرة عن مديريات الضرائب بالولايات، خلال الأسبوع الجاري، بناء على توصية المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، فإن كافة المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية طبقا لنص المادة 282/4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يخضع فقط هامش الربح المحقق بالنسبة لعمليات البيع الخاصة بالمنتجات محدّدة السعر أو هامش الربح بالتجزئة أو المسقّف سعرها.

ويتم حصر هذه المنتجات وفق المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” في الخبز العادي والفرينة المعبأة في علب 1 و2 و5 و10 كيلوغرام والموجّهة للمستهلك والسميد العادي والرفيع الموجّه للمستهلك والحليب المبستر المعبأ في أكياس والزيت الغذائي العادي المكرّر الموجّه للمستهلك والسكر الأبيض الموجه للمستهلك وغاز البوتان الموجّه للمستهلك.

وفي هذا الصدد، يصرّح، وفق ذات المراسلة، المكلفون المعنيون ببيع هذه المواد في الخانة المخصصة لهذا الغرض ضمن التصريح التقديري “جي 12” أو التصريح النهائي “جي 12 بيس”، بهامش الربح الخام فقط وليس مجموع مبلغ المبيعات بالنسبة لهذه المواد، أي أن المكلفين المعنيين ملزمون بالفصل في رقم الأعمال المحقق بين هامش الربح والمبلغ الإجمالي.

وكانت مديرية الضرائب قد أبلغت المكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنا غير تجارية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 قد أدرج تعديلات على النظام الضريبي المطبق عليهم، اعتبارا من سنة 2022، وبذلك، يخضع المكلفون بالضريبة الذين لا يتجاوز مبلغ مداخليهم المهنية السنوية ثمانية ملايين دينار جزائري، لنظام الضريبة الجزافية الوحيد، مع إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية.

وفي هذا السياق، يتعين على المكلفين بالضريبة المؤهلين للدخول في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان سنة 2022، اكتتاب التصريح التقديري “سلسلة ج رقم 12″، خلال أجل أقصاه 15 أوت 2022، مع الدفع الإجمالي أو المقسط للضريبة الجزافية الوحيدة.

وفي حالة الدفع بالتقسيط، يمكن أن يتم هذا الدفع عبر ثلاث دفعات، حيث يعادل الدفع الأول 50 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، ويدفع عند اكتتاب التصريح التقديري في أجل أقصاه 15 أوت 2022، أما الدفع الثاني فيعادل 25 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، ويدفع في المدة ما بين 01 و15 سبتمبر 2022، أما الدفع الثالث فيعادل 25 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، يدفع في المدة ما بين 01 و15 ديسمبر 2022 .