التحاق 60 ألف أستاذ جامعي وفتح منصة التحويلات

مؤسسات التعليم العالي تفتح أبوابها هذا الأحد

يلتحق هذا الأحد أزيد من 60 ألف أستاذ جامعي عبر الوطن بمؤسسات التعليم العالي، فيما ستفتح الجامعات أبوابها من أجل التسجيلات النهائية للناجحين الجدد في البكالوريا، والقيام بالتحويلات، بالإضافة إلى إنهاء الأعباء البيداغوجية للسنة الجامعية المنصرمة وإعادة تسجيل الطلبة في مختلف الأطوار.

وقبيل الدخول الجامعي، ضبطت الوزارة الرزنامة الخاصة بمواعيد التسجيلات وانطلاق الدراسة، إذ سيتم بداية من الأحد 4 سبتمبر استئناف العمل من طرف الأساتذة الباحثين، فيما تم تحديد الفترة من 05 إلى 08 سبتمبر 2022 لإتمام التسجيلات النهائية عبر الخط لحاملي البكالوريا الجدد، على أن تبرمج باقي العمليات من استدراك ومداولات متأخرة في الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر، مع فتح باب الترشيحات للطلبة الراغبين في دراسة ماستر 1.

وفي سياق ذي صلة، ستمنح فرصة للطلبة الجدد للقيام بالتحويلات وهذا عبر منصة “بروغرس” التي ستفتح من 9 حتى 12 سبتمبر، على أن تتم معالجة الطلبات عبر الخط من قبل مؤسسات التعليم العالي في الفترة من 12 حتى 15 سبتمبر، ليعلن عن النتائج يوم 15 من ذات الشهر، على أن تتم التسجيلات النهائية من 18 حتى 22 سبتمبر.

وتتطلب عملية التحويل من الطالب القيام بتسجيله النهائي في مؤسسة توجيهه الأولى، ليقوم بعدها بإدراج طلب تغيير توجيهه عبر الموقع المخصص لهذا الغرض، حيث يحدد من خلاله التكوين المرغوب التحويل إليه ويرفقه بالوثائق الثبوتية، على أن تتم معالجة هذا الطلب حصريا من طرف المؤسسة المعنية عبر نظامPROGRES، وتعد موافقة مدير المؤسسة ضرورية للمصادقة على هذا التغيير.

وحددت الوزارة عدة معايير لقبول التحويل، إذ ينبغي مراعاة معدل القبول الأدنى للتكوين المراد التحويل نحوه، وهذا وفقا لحالتين، الأولى تتعلق بتحويل داخلي أي في نفس المؤسسة الجامعية مع تغيير التخصص، أو تحويل خارجي أي مؤسسة مختلفة وتخصص آخر في نفس الدائرة الجغرافية، وتحويل لمؤسسة خارج الدائرة الجغرافية للطالب.

ومن أجل التحويل لمؤسسة جامعية تابعة لدائرة جغرافية أخرى ينبغي تقديم مبرر التحويل، كتحويل مقر الإقامة لأسباب مهنية تتعلق بالوالدين أو بسبب زواجه، كما أنه لا يلزمه مبرر إذا كان تحويله داخلي في نفس المدينة الجامعية لمؤسسة توجيهه الأصلية.