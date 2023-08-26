التحاق 62 ألف أستاذ مدمج بمدارسهم في الـ6 سبتمبر

برمجة امتحان نهاية التكوين في 3 أيام والاختبار في 10 مواد

سيكون 62 ألف أستاذ مدمج بأمرية رئاسية على موعد مع امتحان نهاية مرحلة التكوين البيداغوجي التحضيري، والذي تقرر برمجته في الفترة بين الـ3 والـ5 سبتمبر المقبل، إذ سيتم اختبارهم في عشر مواد كاملة ستوزّع على مدار ثلاثة أيام وفي فترتين صباحية وأخرى مسائية، على أن يلتحقوا بمؤسساتهم التربوية يوم الأربعاء الـ6 من نفس الشهر، عقب إمضائهم على محاضر استئناف العمل بمراكز التكوين.

وبناء على رزنامة امتحانات نهاية التكوين البيداغوجي التحضيري، فإن الأساتذة المتربصين سيجتازون عشرة اختبارات موزعة على ثلاثة أيام في فترتين صباحية ومسائية، إذ سيجتازون في اليوم الأول من الامتحان “في الـ3 سبتمبر الداخل”، الاختبار في ثلاثة مقاييس، ويتعلق الأمر بمقياس تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس الذي سيبرمج من الساعة الثامنة وإلى غاية العاشرة صباحا، ليتخلله فترة راحة بـ15 دقيقة، ليستأنفوا الامتحان ببرمجة الاختبار في مقياس أخلاقيات وأدبيات المهنة في ساعتين بدءا من الساعة العاشرة والربع، على أن يتم برمجة آخر اختبار في مقياس الوساطة المدرسية في الفترة المسائية، ابتداء من الساعة الثانية وإلى غاية الرابعة مساء.

وبخصوص اليوم الثاني من الامتحان الذي يوافق الـ4 سبتمبر، أوضحت نفس الرزنامة بأن الأساتذة المترشحين سيجتازون اختبارين في الفترة الصباحية، ويتعلق الأمر بمقياسي التشريع المدرسي وهندسة التكوين والبيداغوجيا، ليجتازوا في الفترة المسائية اختبارا ثالثا وأخيرا في مقياس تقنيات تسيير قسم لمدة ساعتين بدءا من الساعة الثانية وإلى غاية الرابعة مساء.

وفيما يتعلق باليوم الثالث والأخير من الامتحان، أشارت الرزنامة ذاتها إلى أن الأساتذة المدمجين سيجتازون اختبارين اثنين في الفترة الصباحية في مقياسي “النظام التربوي والمناهج التعليمية” و”علم التربية وعلم النفس”، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية منتصب النهار و15 دقيقة، ليجتازوا في الفترة المسائية اختبارين في مقياسي “التقييم والمعالجة البيداغوجية” و”الإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال”، بدءا من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية السادسة والربع مساء، مع منحهم وقتا مستقطعا مدته ربع ساعة.

وفي نفس السياق، ستستأنف مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، تطبيقا لتعليمات مديرية التكوين بالوزارة، عملية التكوين المسبق لفائدة الأساتذة المدمجين من حاملي الليسانس في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وذلك في الفترة بين الـ2 والـ7 سبتمبر القادم، على أن تقوم ببرمجة دورات تكوينية أخرى أيام السبت فقط، ابتداء من الـ9 سبتمبر وإلى غاية 21 أكتوبر المقبل.