“التحالف الجمهوري” يستعجل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني

في ختام أشغال الجامعة الصيفية الرابعة للحزب

أكد حزب التحالف الوطني الجمهوري على ضرورة الانتقال تدريجيا إلى اقتصاد متنوع مبني على ترقية الإنتاج الوطني وخلق الثروة ودعم روح المبادرة، لاسيما من خلال تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة وتعزيز آليات دعم تشغيل الشباب، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاحات مالية وبنكية وجبائية، وترقية القطاعات الواعدة كالصناعة والفلاحة والخدمات، بهدف ضمان الأمن الطاقوي والغذائي للبلاد.

وشدد المشاركون في أشغال الجامعة الصيفية الرابعة للحزب، المنظمة يومي 29 و30 سبتمبر بالعاصمة، على تفعيل الأنشطة الشبانية لخدمة المجتمع، والاهتمام بالمكونات الأساسية للهوية الوطنية وجعلها في منأى عن أي استغلال سياسوي، وترقية أداء المنظومة التربوية والجامعية، وإصلاح العدالة ودعم استقلالية القضاء، وترسيخ الإرادة الشعبية.

كما أوصى المشاركون بتعزيز حرية الإعلام والتعبير ضمن ضوابط المهنية والمسؤولية واحترام قوانين الجمهورية، وكذا حشد الطاقات الوطنية لمجابهة التحديات الأمنية المتزايدة داخليا وخارجيا، لاسيما بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى التكفل العاجل بالتداعيات المتزايدة والخطيرة لظاهرة الهجرة، على أمن الدولة واستقرار المجتمع.

ودعا الحزب إلى بذل كافة الجهود من أجل بلوغ أهّم أهداف التوافق الوطني، محذرا من الدعوات والممارسات الرامية إلى إعادة البلاد إلى أتون الأزمة الأمنية، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة التعجيل بإصلاحات هيكلية لمنظومة الاقتصاد الوطني.

وأكد التحالف على أهمية استغلال مقومات الإقلاع الاقتصادي، لمباشرة إصلاح اقتصادي يسمح بتنويع المداخيل وترشيد النفقات ومراجعة تدريجية وعادلة لسياسة الدعم الاجتماعي، وكذا مرافقة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتسهيل الحصول على العقار الصناعي أو الفلاحي أو السياحي، مع تعزيز مبادئ وآليات الحكم الراشد، لاسيما ترقية نوعية الخدمة العمومية، والقضاء على البيروقراطية وتعميم الرقمنة، وتوسيع مبدأ اللامركزية الاقتصادية والإدارية وإصلاح الإدارة الإقليمية، عبر مراجعة متجددة لقانوني البلدية والولاية، وإصلاح المالية المحلية، بالإضافة إلى تفعيل السياسة التواصلية والإعلامية لمختلف المؤسسات.