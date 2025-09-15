التحديات تستدعي رصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية

الهيئة التشريعية ستواصل مهامها بنفس العزيمة والإصرار... بوغالي:

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الاثنين، أن الهيئة التشريعية ستواصل أداء مهامها فيما تبقى من العهدة التاسعة، بنفس العزيمة والإصرار، من أجل رفع التحديات الراهنة.

وفي كلمة له في افتتاح المجلس الشعبي الوطني لدورته العادية (2025 -2026)، بحضور الوزير الأول، سيفي غريب وأعضاء الطاقم الحكومي ومسؤولي مختلف الهيئات الدستورية، قال بوغالي: “رغم أن مسارنا يوشك على نهايته، فإننا سنواصل أداء مهامنا فيما تبقى من العهدة بنفس العزيمة والإصرار، تماما كما بدأنا، لكن الأهم هو أن نترك بصمة أخرى ترسي ممارسات وتقاليد برلمانية متقدمة”.

ومع اقتراب انتهاء هذه العهدة التشريعية التي انطلقت قبل أربع سنوات، سجل بوغالي عزم النواب على “مضاعفة العمل”، من أجل رفع مختلف التحديات والرهانات.

وبالمناسبة، استعرض رئيس المجلس حصيلة العهدة التاسعة، متوقفا عند القوانين الجوهرية التي صادق عليها البرلمان، والتي تخص مجالات الحوكمة والاقتصاد والتعليم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وكذا الدور الرقابي الذي “مارسه النواب بفعالية، عبر الأسئلة وجلسات الاستماع في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مثلما أكد.

ووصف الفترة التشريعية التاسعة بـ”المحطة المفصلية على درب الإنجازات”، حيث لعب المجلس خلالها “دورا بارزا في مواكبة الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال الدراسة والمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين جوهرية (…) ارتبطت بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وصيانة كرامته، وأعادت الاعتبار لهيبة الدولة”.

على صعيد آخر، شدد بوغالي على أن التحديات الراهنة تستدعي “رص الصفوف وتقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية، وتثبيت عرى التلاحم بين القوى الوطنية ومكونات شعبنا، ونخبنا السياسية والثقافية وفواعلنا الاجتماعية، ومؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن”.

وعرج على الدور المحوري المنوط بالجالية الوطنية بالخارج، باعتبارها “رافدا أساسيا للابتكار والتنمية”، ما يستدعي “تقوية صلتها بالوطن الأم واستثمار خبراتها فيما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وبالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي المتسارع الذي تنعقد فيه الدورة الأخيرة من العهد الحالية، أبرز بوغالي ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بصفتها “أداة داعمة للدبلوماسية الوطنية، تقوم على مبادئ الجزائر الثابتة في السلم وعدم الانحياز واحترام الشرعية الدولية”.