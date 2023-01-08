التحضيرات لرمضان وتحلية مياه البحر على طاولة مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، سيخصص لمناقشة عدد من المشاريع والعروض الوزارية أهمها التحضيرات لشهر رمضان وتحلية مياه البحر.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة سيترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وسيخصص الإجتماع لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وعروض وزارية مشتركة تتناول آلية تموين السوق الوطنية بمادة اليوريا-46 بالمائة، التحضيرات لشهر رمضان المعظم لسنة 2023 وتحلية مياه البحر. تؤكد الرئاسة.

وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022، أقرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، زيادات جديدة في أجور الموظفين، إلى جانب رفع القيمة المالية لمنحة البطالة، والحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد.