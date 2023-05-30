التحضيري و”السانكيام الجديد” ضمن مباحثات بلعابد مع مديرة اليونيسف

استعرض وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، مع المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسيف، أديل خضر، سبل التعاون في مجال التربية مع هذه المنظمة الأممية.

وفي تصريح للصحافة، أوضح بلعابد أن هذا اللقاء يندرج في إطار الشروع في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ومنظمة اليونيسيف على مدار سنتي 2023 و 2024 من أجل التعاون والتنسيق في مجال التربية.

كما أشار الوزير إلى أنه تم التطرق إلى “التعليم التحضيري، ترقية ودعم الأنظمة المعلوماتية والرقمية على مستوى قطاع التربية الوطنية، إلى جانب تقييم المكتسبات الذي أدرج في النظام التربوي الجزائري ابتداء من هذه السنة”.

بدورها، أكدت أديل خضر أن وزارة التربية تعد “شريكا أساسيا” لليونيسف في مسألة تعليم الأطفال، مشيدة بجهود الجزائر في هذا المجال، خاصة ما تعلق بإلزامية ومجانية التعليم.

كما أثنت المسؤولة الأممية على التجربة الجزائرية المتعلقة باعتماد نظام تقييمي جديد لمكتسبات تلاميذ نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها جعل الجزائر “بلدا رائدا في المنطقة”.