أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن الشروع في التحضير لإطلاق بطولة وطنية لكرة اليد الشاطئية لفئة الأكابر رجال وسيدات.

وقالت اتحادية كرة اليد، في بيان لها: “برعاية الإتحاد الجزائري لكرة اليد تخطط لجنة كرة اليد الشاطئية لإطلاق بطولة وطنية لفئة الأكابر”رجال و سيدات”، خلال موسم الصيف وهي الأولى بالجزائر والمخصصة للنهوض بهته الرياضة وتعميمها”.

وأضافت الاتحادية في بيانها: “وجب على الأندية الراغبة في المشاركة إرسال التزام إلى مقر الاتحاد عن طريق البريد الإكتروني إلى العنوان التالي: ‏Fahbfahbalgerian@gmail.com.

وتابعت: “قرّر الاتحاد الجزائري لكرة اليد مجانية اللعب وإصدار الإجازات لفائدة الأندية المعنية، خاصة بكرة اليد الشاطئية خصيصا دون سواها”.