-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

التحضير لإطلاق بطولة وطنية لكرة اليد الشاطئية

عمر سلامي
  • 92
  • 0
التحضير لإطلاق بطولة وطنية لكرة اليد الشاطئية
أرشيف
كرة اليد الشاطئية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن الشروع في التحضير لإطلاق بطولة وطنية لكرة اليد الشاطئية لفئة الأكابر رجال وسيدات.

وقالت اتحادية كرة اليد، في بيان لها: “برعاية الإتحاد الجزائري لكرة اليد تخطط لجنة كرة اليد الشاطئية لإطلاق بطولة وطنية لفئة الأكابر”رجال و سيدات”، خلال موسم الصيف وهي الأولى بالجزائر والمخصصة للنهوض بهته الرياضة وتعميمها”.

وأضافت الاتحادية في بيانها: “وجب على الأندية الراغبة في المشاركة إرسال التزام إلى مقر الاتحاد عن طريق البريد الإكتروني إلى العنوان التالي: ‏Fahbfahbalgerian@gmail.com.

وتابعت: “قرّر الاتحاد الجزائري لكرة اليد مجانية اللعب وإصدار الإجازات لفائدة الأندية المعنية، خاصة بكرة اليد الشاطئية خصيصا دون سواها”.

مقالات ذات صلة
بن سبعيني يباشر تحضيراته مع ناديه الجديد

بن سبعيني يباشر تحضيراته مع ناديه الجديد

بالفيديو.. ميسي ينجو بأعجوبة من حادث مرور خطير

بالفيديو.. ميسي ينجو بأعجوبة من حادث مرور خطير

بِالفيديو: غزال يبدأ تحضيرات الموسم الجديد بِتمريرة حاسمة

بِالفيديو: غزال يبدأ تحضيرات الموسم الجديد بِتمريرة حاسمة

“الجزائر نجحت في تجميع الرياضيين العرب بعد الانقطاع”

“الجزائر نجحت في تجميع الرياضيين العرب بعد الانقطاع”

ليل الفرنسي يتوصل إلى اتفاق لضم نبيل بن طالب

ليل الفرنسي يتوصل إلى اتفاق لضم نبيل بن طالب

خرجات سياحية لفائدة الوفود المشاركة إلى معالم أثرية بوهران

خرجات سياحية لفائدة الوفود المشاركة إلى معالم أثرية بوهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد