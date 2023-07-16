التحضير لإطلاق بطولة وطنية لكرة اليد الشاطئية
أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن الشروع في التحضير لإطلاق بطولة وطنية لكرة اليد الشاطئية لفئة الأكابر رجال وسيدات.
وقالت اتحادية كرة اليد، في بيان لها: “برعاية الإتحاد الجزائري لكرة اليد تخطط لجنة كرة اليد الشاطئية لإطلاق بطولة وطنية لفئة الأكابر”رجال و سيدات”، خلال موسم الصيف وهي الأولى بالجزائر والمخصصة للنهوض بهته الرياضة وتعميمها”.
وأضافت الاتحادية في بيانها: “وجب على الأندية الراغبة في المشاركة إرسال التزام إلى مقر الاتحاد عن طريق البريد الإكتروني إلى العنوان التالي: Fahbfahbalgerian@gmail.com.
وتابعت: “قرّر الاتحاد الجزائري لكرة اليد مجانية اللعب وإصدار الإجازات لفائدة الأندية المعنية، خاصة بكرة اليد الشاطئية خصيصا دون سواها”.