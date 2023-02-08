التحضير لإطلاق منصة رقمية للبيانات الصحية وهذا دورها

سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية للبيانات الصحية والتي سيكون أحد أهدافها تحسين المنظومة وتحقيق الجودة.

وخلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح”، أعلنت، فلة أوجيدة، مديرة التنسيق القطاعي المشترك لمتابعة الإصلاحات بالوكالة الوطنية للأمن الصحي، عن إطلاق منصة رقمية للبيانات الصحية قريبًا.

وأبرزت أوجيدة أنّ رهان المنصة يكمن في التنبيه واليقظة، والتأسيس لنظرة استباقية واستشرافية للمنظومة الصحية، وإنتاج مؤشرات جديدة تضمن الأمن الصحي.

كما ستعمل المنصة على تفعّيل نموذج صحي جيد يواكب الثورة الرقمية عبر تكثيف التحقيقات الميدانية، وتحسين المنظومة الصحية وتحقيق الجودة.

ونوّهت أوجيدة إلى عمل جارٍ بمشاركة كل القطاعات والمجتمع المدني، لبلورة استراتيجية وطنية للأمن الصحي، مشيرة إلى أنّ الرهان يكمن في الرصد واليقظة والتنبيه والتوعية والتحسيس، والاستباق ضد صدمات قادمة.

وركّزت ضيفة الأولى على حتمية رقمنة الصحة لتقويتها وتمكينها من مواجهة التحديات، كما نبّهت إلى تغيير النظام الغذائي للمواطنين، مطمئنةً إلى أنّ الوضع الصحي الحالي في الجزائر مستقر، وسط متابعة خلية اليقظة للوضع الوبائي في العالم.

وأضافت أوجيدة إلى وجود الوكالة الوطنية للأمن الصحي في تنسيق دائم مع كافة الشركاء، والاهتمام بالعمل على مؤشرات صحية تراعي خصوصيات كل ولاية، متصورة بضرورة إخضاع إنشاء الهياكل الاستشفائية لطبيعة الوضع الصحي في كل منطقة.

وبجانب تأكيدها أنّ المؤشرات الصحية في الجزائر تتطور منذ الاستقلال، ركّزت أوجيدة على أنّ الأمن الصحي أكثر شمولية من الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنّ الأمن الصحي مرتبط بالأمن القومي، وذاك يفرض تعزيز الانتاج الدوائي الوطني.