التحضير لاتفاق في قطاع الإعلام بين الجزائر وروسيا

تحضّر الجزائر وروسيا لمشروع اتفاق في مجال الإعلام والاتصال، سيوقع في وقت لاحق بين البلدين، حسب ما أفادت به وزارة الاتصال.

وقد استقبل وزير الاتصال محمد بوسليماني يوم الثلاثاء نائبة الوزير الروسية المكلّفة بالتنمية الرقمية والاتصال بيلا تشيركيسوفا.

وبحث الطرفان في هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، “سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال”.

كما أكد الطرفان “ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي الإعلامي، بتشجيع التعاون أكثر بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الروسية”.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على “التحضير لمشروع اتفاق إطار في مجال الإعلام والاتصال، سيوقع لاحقا بين البلدين”، يضيف البيان.