التحضير لتأسيس ائتلاف دولي لنصرة الشعب الصحراوي

رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية يكشف:

أكد سعيد فراجي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية لـ”الشروق”، أن تطوير العمل الثقافي المشترك بين الجزائر والشعب الصحراوي، أداة لتعزيز روابط الأخوة بين الطرفين، وتجسيد روابط الوفاء لثوابت الأمة.

وقال إن اختياره كمنسق للائتلاف الثقافي الإقليمي الجزائري الصحراوي، يحتم عليه العمل على الالتزام بتجسيد التوصيات المتفق عليها، ودعوة مختلف التنظيمات النقابية الجزائرية المستقلة للانخراط من أجل تقوية الائتلاف وإعطائه دفعة نوعية لبلوغ الأهداف المنشودة وفق المحاور الكبرى المتفق عليها.

وكشف عن التحضير لتأسيس ائتلاف دولي من أجل نصرة الشعب الصحراوي، وإيصال قضيته إلى منظمات وهيئات عالمية، وجعله قوة ضغط لتحقيق وتجسيد كل الأهداف المتفق عليها في لقاء الإعلان عن الائتلاف الثقافي الإقليمي الجزائري الصحراوي.

وحسب بيان تأسيس الائتلاف الصادر عن النقابات الجزائرية المستقلة واتحاد عمال التربية والتعليم والتكوين الصحراوي، والذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن تشكيل هذا الائتلاف جاء بهدف التشارك في الأفكار وتطوير الأساليب والطرق والوسائل النقابية باعتماد مبدأ التشبيك بين المنظمات النقابية.

ويسعى هذا الائتلاف إلى تحقيق أهدافه بما ينسجم مع الظروف والحاجة في إطار النظام والقانون المعمول به، وبما يتوافق مع مبررات تجسيد التعاون، وتعزيز المنظمات وحضورها بتبني مصالح وقضايا مناضليها بالدفاع عن الفكرة وقيادة التغيير الاجتماعي لتحفيز المؤسسات ودورها في خدمة المجتمع، إضافة إلى التعاون في المجال التربوي والتكوين وتبادل الخبرات، والسعي للتنسيق مع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، دون نسيان المساهمة الفعالة في ترقية العمل الإنساني والتضامني لفائدة الشعب الصحراوي.