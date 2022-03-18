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الجزائر
بلجود يأمر بمواصلة رفع العراقيل عن الاستثمار

التحضير لرمضان وتحسين معيشة المواطن في اجتماع للولاة

نشيدة قوادري
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التحضير لرمضان وتحسين معيشة المواطن في اجتماع للولاة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود الخميس، على اجتماع تنسيقي جمعه بولاة الجمهورية خصص للوقوف على ترتيبات شهر رمضان القادم ومتابعة المشاريع التنموية على المستوى المحلي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في بيان الوزارة أنه في “إطار متابعة التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن، أشرف كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الخميس على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بولاة الجمهورية”.

وخص هذا اللقاء في مستهل أشغاله-يضيف نفس المصدر- “آخر الترتيبات المتعلقة بشهر رمضان المبارك، حيث أعطى الوزير توجيهاته باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية والطاقوية الأساسية، والتصدي لمحاولات خلق الندرة والمضاربة، مع الحرص على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)”، بالإضافة إلى “دعم ومرافقة النشاط التضامني لمختلف الجمعيات الفاعلة خلال الشهر الفضيل وتهيئة ظروف التنشيط الثقافي والديني التي تسمح بخلق أجواء رمضانية في كنف السكينة والتكافل”.

وأما فيما يخص متابعة المشاريع التنموية على المستوى المحلي، جدد  الوزير -حسب البيان ذاته-“التأكيد على ضرورة التقدم في استكمالها بما يسمح بتسليمها في آجالها، لما تكتسبه من أثر بخصوص الاستجابة لانشغالات المواطن وتحسين إطاره المعيشي”.

كما تم خلال هذا اللقاء “تناول ملف الاستثمار المحلي وإنشاء مناطق النشاطات”، حيث تم “التذكير بضرورة مواصلة مسار رفع العراقيل لفائدة المستثمرين ومرافقة حاملي المشاريع، فضلا عن تسريع وتيرة تهيئة مختلف مناطق النشاط المصغرة التي تم إنشاؤها عبر بلديات الوطن” -يضيف نفس البيان.

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