التحضير لشهر رمضان.. هذه أوامر بلجود للولاة!

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود على ضرورة تهيئة كل الظروف الملائمة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال محاربة كل أشكال المضاربة ومحاولات خلق الندرة في المواد الأساسية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أن كمال بلجود عقد الاربعاء، اجتماعا مع ولاة الجمهورية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ومن بين الحلول التي تم اقتراحها التحكم في وضع الأسواق هي إنشاء الأسواق الجوارية، معالجة مشكل انقطاع المياه الصالحة للشرب، نظافة المحيط وصب المنحة التضامنية لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وتابع بيان الداخلية “تم التطرق لملف الإنعاش الاقتصادي على المستوى المحلي من خلال التذكير بضرورة مواصلة المساعي لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ومرافقتهم في إتمام مشاريعهم ودخولها حيز الخدمة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية مع مواصلة الجهود الرامية لاستكمال البرامج التنموية وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة”.

بالمقابل شدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة العمل الجواري مع مختلف أطياف المجتمع المدني والإصغاء لانشغالاتهم والعمل على التكفل بها في حدود الإمكانيات المتاحة.