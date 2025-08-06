التحضير للدخول الاجتماعي.. زيتوني يترأس اجتماعا تقييميا

ترأس وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، الثلاثاء، اجتماعا تقييميا خصص لاستعراض التدابير المتخذة لضمان تموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية خلال موسم الاصطياف، وكذا التحضيرات المتعلقة بالدخول الاجتماعي والاقتصادي المقبل.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، شارك في الاجتماع المدراء الجهويون والولائيون إلى جانب الإطارات المركزية للقطاع. حيث نوه زيتوني بالجهود المبذولة ميدانيًا لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك واستقرار السوق، خاصة في ظل الضغط الموسمي.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى مواصلة العمل بنفس الديناميكية والانضباط، مع تكثيف الرقابة على المواد الأساسية والحساسة، وكذا تعزيز الحضور الميداني لرصد أي اختلالات، خاصة خلال أوقات الذروة والفترات الليلية التي تشهد نشاطا تجاريا مكثفا.

كما شدد على ضرورة تفعيل عمل اللجان القطاعية المحلية المشتركة، والتكفل الفوري بأي وضع قد يؤثر على توازن السوق أو يعرقل عملية التموين، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الهيئات المعنية لضمان نجاعة التدخلات، وفقا

للمصدر ذاته.

وفي إطار دعم التوزيع المباشر، أكد الوزير على إبقاء الفضاءات التجارية التابعة لمؤسسة “ماقرو” مفتوحة مجانًا أمام المنتجين، بهدف تقليص الوساطة وتحقيق استقرار الأسعار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام القطاع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق ضمن رؤية شاملة تقوم على الحوكمة والتحول الرقمي والعمل الاستباقي.