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الجزائر
بالشراكة مع كنفيدرالية أرباب العمل

التحضير لمشروع دكتوراه المؤسسات في الجزائر

إلهام بوثلجي
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التحضير لمشروع دكتوراه المؤسسات في الجزائر
أرشيف
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن التحضير لمشروع دكتوراه المؤسسة بالشراكة مع الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل .

وشدد بن زيان على أهمية تقريب الجامعة من المؤسسات الاقتصادية خلال لقاء جمعه الخميس، بمقر الوزارة برئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، مشيرا إلى ضرورة استغلال الأبحاث العلمية من قبل المؤسسات.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة الإسراع في تجسيد التوصيات التي تمخضت عن آخر لقاء بينهما، وخصوصا في الجانب المتعلق بالبحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية، والذي يمكن وضعه حيز التنفيذ من طرف الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، من خلال شراكة فعالة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا تحديدا عن طريق إنجاز الدكتوراه في المؤسسة.

واتفق الطرفان-حسب ما ورد في بيان للوزارة- على تنظيم يوم دراسي في المنظور القريب، يلتقي فيه الباحثون وإطارات الوزارة بالمتعاملين الاقتصاديين المنخرطين في الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، للتعرف على الإجراءات والأحكام، التي اتخذها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال التنظيمات القانونية لفائدة ترقية الشراكة والبحث في المؤسسة الاقتصادية، ولتبادل الآراء حول سبل ووسائل تحقيق هذه الشراكة بشكل سريع.

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