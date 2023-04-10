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رياضة

التحقيق في اعتداء الحكم على لاعب ليفربول خلال مباراة أرسنال

عمر سلامي
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التحقيق في اعتداء الحكم على لاعب ليفربول خلال مباراة أرسنال
ح.م
احتجاجات على حكم مباراة ليفربول وأرسنال

تحقق رابطة الحكام المحترفين الإنجليزية، في واقعة حدثت بين شوطي مباراة ليفربول وضيفه آرسنال، التي انتهت بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقترب ظهير ليفربول أندي روبرتسون، بين شوطي اللقاء، من الحكم المساعد كوستانتين هاتزيداكيس، حيث كان اللاعبون يغادرون الملعب، قبل أن يبدو الحكم وكأنه يرفع ذراعه تجاه اللاعب.

وأبدى روبرتسون غضبه على الفور، وبدا أنه ادعى أن مساعد الحكم قد ضربه بمرفقه، واحتشد لاعبو ليفربول أمام الحكم الرئيسي بول تيرني لإثارة القضية، قبل أن يغادروا نحو النفق في النهاية.

وبثت شبكة “سكاي سبورتس” الحادثة، حيث أظهرت الإعادة من عدة زوايا قيام الحكم برفع ذراعه أمام اللاعب.

وذكرت الشبكة أن روبرتسون كان “مذهولا” وهو ينزل في النفق قبل أن يتهم هاتزيداكيس “بضربه في حلقه عن طريق مرفقه”.

وأصدرت رابطة الحكام بيانا قالت فيه: “نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون .. سنراجع الأمر بالكامل بمجرد انتهاء المباراة”.

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