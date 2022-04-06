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الجزائر
سماع أقوال آخر المتهمين في القضية

التحقيق في ملف الاحتيال على الطلبة يمتد إلى أوكرانيا!

مريم زكري
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التحقيق في ملف الاحتيال على الطلبة يمتد إلى أوكرانيا!
أرشيف

واصل، عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، سماع أقوال باقي المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة، فتم استجواب المتهم الرئيسي “ز. أسامة”، صاحب شركة “فيوتر ڨايت”، وسماعه في الموضوع للمرة الثانية، بعد أزيد من شهرين على انطلاق التحقيق في واحدة من أكبر ملفات النصب والاحتيال الذي تورط فيه نجوم ومؤثرون بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشل ميديا.

المعلومات، التي تحوزها “الشروق”، تشير إلى أن عميد قضاة التحقيق مستمر في اتخاذ الإجراءات القضائية التي من شأنها ضمان سير التحقيقات في الملف بالشكل المطلوب، فتم إصدار إنابات قضائية لدولة أوكرانيا في إطار عملية التحري في القضية، قبل إحالة الملف على المحاكمة أمام محكمة الجنايات الابتدائية.

يذكر، أن الاتهام في ملف الحال وجه لعدة وجوه معروفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والأنستغرام، على رأسهم “نوميديا لزول”، “إيناس عبدلي”، “فاروق بوجملين” الملقب “ريفكا” وكذا المدعو “ابركان محمد” المعروف بـ”ستانلي”، حيث سيواجهون تهما ثقيلة تتعلق بجنحة النصب الموجه للجمهور، جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود الوطنية، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وجنحة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

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