التحقيق مع الوالي السابق لتيزي وزو محمد بودربالي
استمع قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، إلى الوالي السابق لولاية تيزي وزو المشتبه تورطه في قضايا فساد.
المتهم تم جلبه من طرف عناصر الكتيبة الاقليمية لدرك دويرة.
استمع قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، إلى الوالي السابق لولاية تيزي وزو المشتبه تورطه في قضايا فساد.
المتهم تم جلبه من طرف عناصر الكتيبة الاقليمية لدرك دويرة.
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هناك قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الوصول للمناصب الحساسة وكأن هؤلاء يشكلون خطرا على الأمة ومن هؤلاء سمير شعابنة الذي رفض له منصب وزير لأنه فقط مزدوج الجنسية ورفض التخلي عن جنسيته الثانية وهي الجنسية الفرنسية .... وسؤالي البسيط هل كل هؤلاء الوزراء والولاة والأثرياء ... الذين نهبوا وهربوا الملايير وأجرموا في حق البلاد والعباد .... والذين ملؤوا سجن الحراش وغيره من السجون يمتلكون جنسية مزدوجة أم فقط الجنسية الجزائرية يا جزائريين ؟؟؟؟
هناك قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الوصول للمناصب الحساسة وكأن هؤلاء يشكلون خطرا على الأمة ومن هؤلاء سمير شعابنة الذي رفض له منصب وزير لأنه فقط مزدوج الجنسية ورفض التخلي عن جنسيته الثانية وهي الجنسية الفرنسية .... وسؤالي البسيط هل كل هؤلاء الوزراء والولاة والأثرياء ... الذين نهبوا وهربوا الملايير وأجرموا في حق البلاد والعباد .... والذين ملؤوا سجن الحراش وغيره من السجون يمتلكون جنسية مزدوجة أم فقط الجنسية الجزائرية يا جزائريين ؟؟؟؟