التحقيق مع موال وزوجته في قضية مقتل شخص بالرصاص في تبسة

الحادثة أسفرت عن قتيل وجريحين في حالة خطيرة

تواصل مصالح الأمن ببلدية الحمامات بولاية تبسة، تحقيقاتها في حادثة مقتل شاب يبلغ من العمر 37 سنة، وإصابة رفيقيه وهما في نفس العمر، بإصابات مختلفة، في حادثة إطلاق عيارات نارية، بمنزل قرب منطقة العماشة ببلدية الحمامات بولاية تبسة، حيث يتم التحقيق مع موال من المنطقة أو المنزل، الذي وقعت به الجريمة وزوجته التي شهدت الحادثة.

وبحسب مصادر “الشروق” من عين المكان، فإن الحادثة، التي وقعت ليلة الجمعة إلى السبت في حدود منتصف الليل، بدأت عندما كان الضحايا الثلاث، قرب منزل موال له قطيع معتبر من الأغنام، وهي منطقة معزولة، فخشي الموال بأنه سيتعرض إلى سرقة أغنامه، فخرج إلى أفراد المجموعة ولحقته زوجته، وبعد مناوشات كلامية وجسدية، حدث إطلاق عيارات نارية، تضاربت بشأنها الأخبار، ما بين من يؤكد بأن الفاعل هو صاحب البيت أو زوجته، وهناك من رجّح بأن يكون شخص آخر هو من قام بإطلاق النار، وهو ما سيكشفه التحقيق، عن هوية القاتل الحقيقي، وقد توفي بعين المكان شخص واحد، فيما أصيب شخصان بإصابات بليغة، أحدهما في حالة حرجة جدا حيث يتواجد منذ الحادث في غيبوبة بع أن أصابته الطلقة النارية على مستوى الدماغ، ليتم نقل الضحايا الـ 3 إلى مستشفى الشريعة، حيث طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بفتح تحقيق وتشريح جثة المتوفي لمعرفة سبب الوفاة، تزامنا مع توقيف صاحب البيت وزوجته، للتحقيق معهما في ملابسات الجريمة، التي لا تزال حيثياتها وأسبابها غامضة، وعلمنا بأنه تم نقل الجريحين زوال الأحد إلى مستشفى ابن رشد الجامي بعنابة بسبب خطورة حالتهما.