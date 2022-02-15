التحقيق يكشف حقائق خطيرة في قضية انفجار عين ولمان

العطور المخزنة بالموقع مغشوشة ومقلدة

عرفت قضية انفجار عين ولمان بولاية سطيف، تطورا خطيرا بعدما بيّنت التحاليل المخبرية أن العطور المحجوزة مغشوشة، وتقليد للماركات العالمية الشهيرة. وهو ما يعني فتح قضية جديدة تتعلق بالغش.

جاء هذا التطور بعد حجز كمية هامة من العطور كانت مخبأة في مستودع مجاور لموقع الانفجار، الذي خلف 8 قتلى.

حيث قررت مصالح الأمن حجز هذه الشحنة تماشيا مع التحقيق الذي فتح في القضية، وهي البضاعة التي نقلت عينة منها إلى مخبر التحاليل التابع للشرطة العلمية بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة، لتثبت النتائج أن العطور مغشوشة وتقليد للماركات العالمية ليس إلا. وعليه تم استدعاء صاحب البضاعة وهو أحد المتهمين الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت في قضية الانفجار، والذي أخرج مؤقتا من السجن للاستماع إليه في قضية جديدة تتعلق بخداع المستهلك وعدم الفوترة وتقليد ماركات عالمية من دون الحصول على اعتماد أو ترخيص من الشركات الأم.

وبعد الاستماع لأقوال المتهم حول هذه البضاعة المثيرة للجدل، صدر في حقه أمر جديد لإيداعه الحبس المؤقت بسبب هذه القضية الجديدة إلى غاية محاكمته بتهمتين بدل واحدة.

للإشارة، فإن مصالح الأمن سبق لها منذ أشهر أن عالجت قضية من نفس النوع وفي نفس المنطقة تتعلق بتقليد الماركات العالمية للعطور، التي دخلت السوق الجزائرية على أنها مستوردة من فرنسا. لكن تفطن رجال الأمن مكّن من حجز كمية هامة من هذه المادة التي أحيل صاحبها على العدالة.

يذكر أن قضية الانفجار الذي وقع في الفاتح فيفري الجاري، كان حسب وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بسبب تسرب للغاز والظروف المحيطة، والمتمثلة في العطور ومواد التجميل الموجودة في المستودع الواقع أسفل البناية التي انفجرت وكانت وراء مقتل امرأتين و6 أطفال في مأساة لازالت تلقي بظلالها على بلدية عين ولمان التي لم يسبق لها أن شهدت حادثا مماثلا.