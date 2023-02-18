التحكيم الجزائري يبدأ عمله مُبكّرا في “كان” الأواسط

يُشارك حكم جزائري في كأس إفريقيا أواسط، التي تنطلق بِمصر هذا الأحد وتستمرّ إلى غاية الـ 11 من مارس المقبل.

وكشفت “الكاف”، السبت، عن قائمة حكّام البطولة، وقد تضمّنت اسم الحكم المساعد الجزائري حمزة بوزيت.

وكان حمزة بوزيت (34 سنة) قد نال الشارة الدولية للتحكيم التابعة لـ “الفيفا”، في العام الماضي.

وسبق لِحمزة بوزيت في منصب حكم مساعد أن أدار مقابلات كبيرة في مشواره الفتي، بينها نهائي الكأس العسكرية في أكتوبر 2021، بين فريقَي الدرك الوطني والقوّات البرّية (حكم الساحة يوسف قموح + حكم مساعد آخر وهو عادل عبان).

وسيبدأ عمل الحكم المساعد حمزة بوزيت في البطولة الإفريقية أواسط هذا الأحد، في مباراة منتخبَي نيجيريا والسنيغال لِأقلّ من 20 سنة، وهي لقاء يلي المواجهة الافتتاحية بين فريقَي مصر والموزمبيق.