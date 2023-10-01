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رياضة

التحكيم في رياضة كرة القدم تحوّل إلى “ورم”

الشروق الرياضي
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التحكيم في رياضة كرة القدم تحوّل إلى “ورم”

تحوّل ملفّ التحكيم في رياضة كرة القدم إلى مشكلة معقّدة يصعب فكّ خيوطها، في أنحاء شتّى من المعمورة.

وأعلن اتحاد صربيا لِكرة القدم في أحدث بيان له عن إقالة رئيس لجنة التحكيم ديان فيليبوفيتش، وزميلَين له بِرتبة عضو في هذه الهيئة. مُقابل، تعيين ديان سونتراتش رئيسا جديدا للجنة.

وجاء هذا القرار على خلفية تعيين الحكم سيردان يوفانوفيتش، لِإدارة المباراة الجوارية في البطولة الصربية بين فريقَي برتيزان (الوصيف) والنّجم الأحمر (صاحب المركز الثالث). حيث رفض مسؤولو النادي الأخير خوض المواجهة ما لم يُسْتَبْدَلْ الحكم، لِتتأجّل إلى تاريخ لم يُضبط بعد.

وفي إسبانيا، داهم رجال الأمن مقرّ اتحاد الكرة المحلّي في الأيّام القليلة الماضية، للتحقيق في اتّهامات تورّط نادي برشلونة في شراء ذمّة الحكّام.

وتُتّهم إدارة “البارصا” بِأنها دفعت سرّا (رشوة) غلافا ماليا قيمته 7.3 مليون أورو، وذلك في فترة ما بين 2001 و2018، لِشركة يملكها خوسيه نيغريرا، النائب السابق لِرئيس لجنة التحكيم في اتحاد الكرة الإسباني.

وفي قبرص، دخل حكّام هذا البلد مُؤخّرا في إضراب، تضامنا مع زميل لهم أضرم مجهولون النار في سيارة والدته. مُطالبين السلطات المعنية بِتوفير الحماية لهم.

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