التحويلات الجامعية بداية من 11 سبتمبر.. وهذه شروطها

عبر الأرضية الخاصة ومنشور تكميلي لاحقا

منحت وزارة التعليم العالي الفرصة للناجحين الجدد في بكالوريا 2021 للقيام بعملية التحويل الجامعي والتي ستتم حصريا عبر الخط في الفترة من 11 حتى 19 سبتمبر المقبل، بشرط تقديم وثائق ثبوتية ومبررات للتحويل ووفقا للطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والحد الأدنى للمعدلات الدنيا المطلوبة للتسجيل في كل تخصص.

وستفتح الوزارة موقعا خاصا بالتحويلات عبر الانترنت في الفترة التي تلي التسجيلات النهائية وهذا لفائدة الناجحين الجدد، حيث يمكن للمعنيين الراغبين في التحويل نحو مؤسسة جامعية أخرى، أو تخصص آخر في نفس الجامعة إدراج طلب تغيير توجيهه عبر الموقع المخصص لهذا الغرض بمنصة “بروغرس”،https://progres.mesrs.dz/webetu ويحدد من خلاله التكوين المرغوب التحويل إليه ويرفقه بالوثائق الثبوتية والتي تتمثل في شهادة إقامة في حال التغيير من مؤسسة جامعية إلى أخرى وشهادة النجاح لإثبات المعدل والنقاط المحصل عليها لدخول التخصص المرغوب فيه، وكل هذا مع احترام المعدلات الدنيا للقبول والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية المعبر عنها من قبل المديرين، على أن تتم معالجة هذا الطلب حصريا من طرف المؤسسة المعنية عبر نظامPROGRES ، وتعد موافقة مدير المؤسسة ضرورية للمصادقة على هذا التغيير.

ويشترط أن يكون طلب التحويل ضمن التكوين محل التوجيه الأول، وفي حال لم يتوفر شرط معدل القبول الأدنى لدى الطالب، أو أن التكوين غير مضمون من طرف المؤسسة المستقبلة يمكن لهذه الأخيرة توجيه الطالب نحو تكوين مسموح له به، ويقع على عاتق المؤسسة المستقبلة التأكد من صحة الوثائق الثبوتية للتحويل أثناء التسجيل النهائي.

وأدرجت الوزارة مرحلة التحويلات الجامعية ضمن الحالات الخاصة والتي سيصدر بشأنها منشور خاص لتوضيح طريقة معالجتها والرزنامة المعدة بشأنها، والمتعلقة بـ(طلب تغيير التوجيه، المتخلفون عن التسجيل الأولي)، وما على المعنيين سوى استخدام نفس البيانات التي تم الدخول بها إلى موقع التسجيلات الجامعية الأولية لتقديم طلب التحويل.

وأبقت الوزارة على نفس الشروط المحددة في السنوات السابقة لطلب التحويل، حيث يتعين على المعنيين بالعملية تقديم مبرر من أجل التحويل نحو جامعة في دائرة جغرافية أخرى وتتمثل في بطاقة إقامة تثبت تغيير مكان إقامته الأولى لأسباب مهنية تتعلق بالوالدين أو بسبب زواجه، كما أنه لا يلزمه مبرر إذا كان تحويله داخليا في نفس المدينة الجامعية لمؤسسة توجيهه الأصلية وإنما يتطلب ذلك موافقة مدير المؤسسة الجامعية، وستعلن نتائج التحويلات يوم 19 سبتمبر 2021.