التحويل إلى وقود “سيرغاز” بـ3 ملايين فقط

سينطلق الأسبوع القادم عبر 850 مركز موزعة وطنيا

أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، الإثنين، بالجزائر العاصمة أن الصندوق الوطني للنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة سيساهم في برنامج تحويل 150 ألف سيارة إلى غاز البترول الميع-وقود بغلاف مالي قيمته 4.55 مليار دج.

في هذا الصدد، أكد الوزير أن إسهام الدولة سيسمح بتخفيض 50 بالمائة من نفقات الأجهزة ووضع مجموعات غاز البترول المميع-وقود المقترحة على 50 ألف سائق سيارة خاص في إطار هذا البرنامج الذي يهدف الى “حماية البيئة وخيار التنمية المستدامة”.

وحسب الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، محمد صلاح بوزريبة، فإن الغلاف المالي لهذا الصندوق ستوجه لـ850 مركز تحويل إلى غاز البترول المميع-وقود تم إحصاؤها حاليا (50 فرعا تابعا لنفطال و800 متعامل خاص) مكلفين بتحقيق هذا البرنامج الذي سينطلق “الأسبوع القادم”.

ومن جهته، أوضح رئيس مصلحة النقل على مستوى نفس الوكالة مراد وزان أن تحويل سيارة إلى غاز البترول الميع-وقود ستتم فوترتها ما بين 30.000 إلى 35.000 حسب سعة الخزان ونوعية التجهيزات بعد الاستفادة من نسبة 50 بالمائة التي تمنحها الوكالة الوطنية من أجل ترقية وترشيد استعمال الطاقة المكلفة بإنجاز ومتابعة هذا البرنامج.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير صناعة محلية للخزانات من أجل التحويل إلى غاز البترول المميع-وقود قصد بلوغ 1.1 مليون مركبة محولة بحلول 2030 يضيف وزان.

وصرح نفس المسؤول أن سائقي السيارات أو الخواص المهتمين بهذا البرنامج الذي يمتد طيلة سنة ابتداء من التوقيع على الأمر بالخدمة يمكنهم التسجيل في المنصة الرقمية التي تعدها الوكالة والتي يمكن الولوج اليها انطلاقا من الموقع الالكتروني لذات الوكالة.

وسيتمكن هؤلاء من اختيار مركب من بين المركبين المدرجين في هذه المنصة والحصول على موعد، على حد قوله.

وسيسلمهم المشرف على تركيب التجهيزات توكيلا يتعين عليه ملؤه والتصديق عليه على مستوى المجلس الشعبي البلدي بهدف السماح لهذا المركب باستلام 50 بالمائة من قيمة خدمته التي يتكفل بها الصندوق الوطن للنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة.

من جهته، أعلن الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات أن مؤسسات تركيب مجموعات غاز البترول المميع-وقود المستحدثة في اطار اجراء الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية يمكنها الاستفادة من قرض بقيمة 1 مليون دج الذي تمنحه إياهم الوكالة قصد تشريف طلبياتها.

من جانب آخر، صرح وزير النقل عيسى بكاي خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أن هذا البرنامج يشكل “نقطة انطلاق” من أجل تسوية العديد من المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة.

كما أوضح بكاي أن التحدي الذي يجب رفعه خلال السنوات القادمة يكمن في مكافحة، تدريجيا، ظاهرة التلوث من خلال عصرنة أنظمة النقل الذكية والتي تحترم البيئة.

يذكر أن غاز البترول المميع-وقود هو وقود تكلفته ضئيلة على مستوى السوق الجزائرية بـ9 دج للتر الواحد.

وإضافة إلى الإعفاء من قسيمة السيارات، فإن مستعملي هذا النوع من الوقود النظيف سيستفيدون من ربح مال بقيمة 90.000 دج سنويا لمسافة 25000 كلم، حسب توقعات الوكالة.