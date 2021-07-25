التخسيس بالجبس تقنية قديمة تعود إلى الواجهة

تساعدك على فقدان الدهون الصعبة والتمتع بجسم رشيق

كشفت أبحاث الخبراء والمختصين أن تقنية التخسيس بالجبس، التي اكتسحت عالم التجميل مؤخرا، هي تقنية ضاربة في القدم، وتم استخدامها سابقا من قبل الرومانيين، ظهرت مجددا في أمريكا، حيث يعاني البلد من أكبر نسب السمنة العالمية. وأقبلت عليه النساء خاصة بشكل ملفت، وانتشر التخسيس بالجبس بشكل رهيب، بحيث أصبح بإمكانك الحصول على نتائج مرضية وسريعة، في أقرب مركز تجميل صحي إليك.

التدليك بزيوت التخسيس من القواعد الأساسية لنجاح التقنية

تؤكد خبيرة العناية والتجميل بمدرسة اليد الذهبية أهم القواعد الأساسية التي تساهم في إعطاء نتائج أكيدة للتخسيس بالجبس، على رأسها استعمال زيوت خاصة لهذه العملية، منها ما هو زيوت حارة تستخدم لإضمار المنطقة عن طريق التدليك الاحترافي، الذي يجب أن تشتغل عليه خبيرة متمكنة في الميزوتيرابي. ذلك أن هذه التقنية لا تزال تصنف ضمن التقنيات الحساسة التي تحتاج عناية خاصة، وتمر أولا بمرحلة تحديد نسبة المادة الدهنية، وفق حسابات علمية دقيقة، بفضلها تأخذ الأخصائية القرار حول الكتلة التي يتم إضمارها باستخدام الجبس. لذا، تحذر الخبيرة بمدرسة اليد الذهبية من زيارة دكاكين التنحيف، التي يشغلها دخلاء عن المهنة.

يمكن للسيدة التي تم تحديد نسبة دهون عالية بجسمها، تتعدى 32 درجة، وفقا لحسابات الأخصائية، أن تخضع لحصتي تخسيس بالجبس، إلى غاية عشر حصص، تفصل بينها مدة زمنية تتجاوز شهرا، حتى تسمح لجسمها بأخذ القسط الكافي من الراحة. وتشير خبيرة العناية والتجميل بمدرسة اليد الذهبية إلى أنه يمكن فقدان 2 إلى 3 سنتمترات جراء كل حصة تخسيس، ولا يتم حساب ذلك بالكيلوغرام، كما هو الأمر عند الخضوع لوسائل التخسيس الأخرى.

كيف تتم عملية التخسيس بالجبس

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية ذات الدقة العالية، لا ينصح بها في موسم الحر، لأنه من الممكن أن تسبب حساسية الجلد، أو ضيقا في التنفس، أو مضاعفات صحية قد تصل إلى الخطيرة.. كما أنها لا تناسب جميع السيدات. ومن أسرار النتائج السريعة للتخسيس بالجبس، التي تكشف عنها خبيرة العناية بمدرسة اليد الذهبية

للشروق العربي، أن يتم مزج الجبس بماء الطحالب البحرية. وبعد أن يتم تنشيط المكان المراد إضماره الذي عادة ما يكون الخصر، الأرداف، الفخذين أو أعلى الذراعين، عن طريق توظيف تدليك خاص بزيوت التخسيس، يتم تطبيق غطاء طبي خاص، يدعى الشاش، وهو عبارة عن أنسجة متباعدة، تسمح بتماسك الجبس حول الجلد. وتحدد الأخصائية الفترة التي تحتفظ فيها السيدة بالجبس من 48 ساعة إلى أسبوع كامل، يمكنها نزعه منزليا بمفردها ودون الحاجة إلى العودة إلى مركز التجميل، قبل مرور هذه الفترة، متى شعرت السيدة بالضيق، أو التحسس.

الدتوكس والنظام الغذائي المرافق

تحتاج السيدة التي تخضع لتقنية التخسيس هذه للخضوع إلى نظام غذائي صحي، يسمح لها بتحمل طبقة الجبس المحيطة بجسمها، كما يساعدها على فقدان كمية أكبر من الدهون، بحيث تنصح الخبيرة بتفادي المعجنات والحلويات، والإكثار من شرب الماء، لتعويض السوائل التي يطرحها الجسم أثناء عملية التعرق، مع الاستمرار على تناول حساء الخضار، والسلطات الصحية والفواكه الطازجة.

كما توصي خبيرة العناية والتجميل السيدات الراغبات في التخسيس بالجبس بالاستمرار على شراب الدتوكس، قبل العملية، لتصفية الجسم من السموم، وتسهيل حرق الدهون.