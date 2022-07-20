التخلص من آثار الندوب والحبوب.. بين التكنولوجيا والوصفات الطبيعية 

يعاني نحو ثمان من عشر سيدات من آثار لجروح قديمة أو حروق أو ندوب مختلفة، أو حتى آثار حبوب.. وتسبب لها الحرج، إذا كانت في منطقة بارزة، كالوجه، الصدر، الكتف.. ومع العلم بوجود خيارات عديدة للتخلص منها، إلا أنها لا تعرف ما يناسبها وإمكانياتها المادية. لذا، جمعنا لك آخر هذه الطرق العلاجية، حتى التقليدية وغير المكلفة منها.

وصفات طبيعية تقليدية أثبتت فاعليتها

تطبيق جل الصبار، أو عسل النحل الطبيعي، أو زيت جوز الهند، ممزوجا بكبسولة من فيتامين e على الندوب القديمة، عدة مرات يوميا، ومحاولة التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة.

مزيج ملعقة من زيت البنفسج، مع ملعقة من زيت الزيتون، أو مزيج الماء وخل التفاح، مفيدان جدا قبل النوم، للتخلص من آثار الجروح والحبوب، على أن يتم تطبيقها بواسطة قطنة، توضع على المنطقة حتى تجف تماما.

العلاج بالتبريد.. النيتروجين والثلج الجاف

المواد الأساسية المستخدمة في هذا النوع من العلاجات، هي النيتروجين السائل، الذي تبلغ درجة حرارته ما يقارب 196 درجة مئوية تحت الصفر. وهو الأكثر استخداما. كما يوجد ما يدعى بالثلج الجاف، أو ثلج ثاني أكسيد الكربون، لكن، يستخدم وفق تقنيات قديمة جدا، وتبلغ درجة حرارته ما يقارب 78.5 درجة مئوية تحت الصفر. يهدف العلاج بالتبريد إلى تعريض الجسم لدرجات حرارة منخفضة جدا، بحيث تتمكن البرودة من تجميد وتدمير بعض الأنسجة غير المرغوب فيها، الظاهرة على الجلد أو الموجودة بطبقات داخلية، التي تتمكن كذلك من تهدئة أو إماتة حتى الأعصاب المتهيجة في المنطقة التي تبدو على شكل آثار.

الترميم بالحقن والعلاجات الكيماوية

حقن الستيرويد تسهم في علاج الندبات البارزة، من خلال تصغير حجم الندبة. قد يوصي بها طبيب الجلد متزامنة مع خيارات علاجية أخرى، على غرار حقن الكولاجين، التي تعمل على ملء أو رفع الآثار الغائرة في الجلد.. ولكن، يجب التنويه إلى ضرورة إجراء اختبار للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه مادة الكولاجين المستخدمة. هذه الحقن تقدم نتائج فورية في الكثير من الأحيان، لكنها لا تدوم طويلا جدا وهي غير أبدية.

تجدر الإشارة، كذلك، إلى أن بعض هذه الحقن قد تكون خطيرة على الصحة، حيث أثبتت دراسات حديثة أن حقن الستيرويد تحدث تسارعا في تقدم مرض هشاشة العظام لدى المرضى، بالإضافة إلى آثار سلبية أخرى، بما في ذلك كسور تحت الغضروف، تعمل على نخر العظم، وتدمير سريع للمفاصل مع فقدان العظام.

تدليك منطقة آثار الندوب والحبوب والجروح القديمة، باستخدام أحد الزيوت المذكورة، أو مستحضرات الترطيب، لزيادة تدفق الدورة الدموية إليها. فوصول الدم يوزع الكولاجين في جميع أنحاء البشرة، لتتلاشى تلك الخلايا التي تشكل الآثار.

الأغذية الغنية بفيتامين C والزنك مفيدة جدا، للتخلص من آثار الحبوب والندوب وحتى الحروق.. نذكر منها الفواكه الحمضية والقرنبيط والبطاطا. وتشمل الأطعمة الغنية بالزنك المكسرات، والفول السوداني، واللحم البقري، إذ تغذي جميعها البشرة من الداخل إلى الخارج، عن طريق بناء الكولاجين حول الأوعية الدموية في الجلد.

هذا، دون أن ننسى العلاج بالليزر، الذي يعتبر الأكثر شيوعا على الإطلاق.