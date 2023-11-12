التخلي تماما عن تناول الحلويات قد يتسبب في الوفاة.. طبيبة روسية تحذّر!

حذّرت طبيبة روسية من خطورة التخلي تماما عن تناول الحلويات، مؤكدة أن استبعاد السكر من النظام الغذائي قد يتسبب في الوفاة.

وأوضحت يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الغلوكوز الذي يحصل عليه الجسم مع الأطعمة التي نتناولها يلعب دورا مهما في جسم الإنسان.

تقول الدكتورة: “لا يمكننا البقاء على قيد الحياة فترة طويلة من دون هذا العنصر. لأن السكر يحسن استيعاب المعلومات ويزود الجسم بالمواد المغذية. والأهم من هذا يعمل دماغ الإنسان بصورة جيدة مثل الساعة بفضل الغلوكوز الذي يدخل إلى الجسم”.

وتشير الخبيرة، إلى أنه على الرغم من أهمية السكر، يجب الانتباه وعدم الإفراط في استهلاكه. أي يجب تناول الحلويات والأطعمة الأخرى ذات مؤشر نسبة السكر في الدم (المؤشر الجلايسيمي GLYCEMIC INDEX)‏ المرتفع باعتدال.

كما يجب ممارسة أي نوع من الرياضة المنشطة بانتظام من أجل حرق السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم في الوقت المناسب.

وتوضح الخبيرة العواقب الخطرة الناجمة عن استبعاد السكر بجميع أشكاله من النظام الغذائي.

وتقول: “يضطر الجسم حتى النهاية إلى الحصول على الغلوكوز الاحتياطي الذي يملكه. وعند التخلي تماما عن السكر فترة طويلة لا يموت الإنسان مباشرة، بل أولا سيستهلك مخزون السكر من الكبد والعضلات وبعدها يأتي دور الدهون والبروتينات”.