-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
ملتميديا
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
التدخين
باقي بوخالفة
2023/01/18
39
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هذه الخطوات تسبق إجراء امتحان “السانكيام” البديل
وكالة “أناد”: مشاريع وهمية ومورّدون فاسدون!
لهف على اقتناء أكياس الحليب وتخزينه!
الجزائر لا تخلط السياسة بالرياضة والسحر ينقلب على المخزن!
القانون الأساسي النموذجي للجامعة جاهز
شبكات مأجورة من المخزن لإفشال تعاون الجزائر مع موريتانيا
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
موتسيبي يكشف دناءة ألاعيب لقجع
2023/01/17
نشرية للأرصاد الجوية: رياح قوية عبر عدة ولايات إلى غاية الأربعاء
2023/01/17
معلق مغربي في “بين سبورت” يتحوّل إلى ناطق باسم المخزن
2023/01/17
ثلوج بسمك يصل إلى 20 سم عبر عدة ولايات بداية من الأربعاء
2023/01/17
هكذا تباع سيارة بالتقسيط لدى البنك الوطني الجزائري
2023/01/16
الرأي
المزيد
الماستر للجميع إلا من أبى!
رشيد ولد بوسيافة
2023/01/18
“لا نقبل علما بلا أخلاق”
محمد الهادي الحسني
2023/01/18
هكذا تسرّبت عقيدة “الفداء” إلى بعض المسلمين
سلطان بركاني
2023/01/18
عن الآثار الاقتصادية للدبلوماسية الرياضية
د. عمر هارون
2023/01/17
ماذا نغيِّر حتى نتغيَّر؟
التهامي مجوري
2023/01/17