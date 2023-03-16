التراث الجزائري حاضر بقوة في كليب الشروق الرمضاني “لمتنا تحلى2”

أشاد ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بكليب الشروق الرمضاني “لمتنا تحلى 2” الذي جمع أروع صور التراث الجزائري الأصيل.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بتركيز قناة الشروق العامة على العادات والتقاليد الجزائرية خلال الشهر الفضيل، وأيضا على موضوع التراث الذي يتعرض للنهب من خلال حملات ممنهجة.

يحاكي الكليب الرمضاني الذي استهله الفنان القدير، عبد القادر شاعو، أزقة القصبة العتيقة، والمعمار الجزائري الأصيل المزين بقطع الزليج.

كما يعرض مختلف الأزياء التقليدية الفاخرة كحايك المرمة، الكاراكو، القفطان، خيط الروح، الجلابة، القشابية، الجبادور، وغيرها من الألبسة الضاربة في عمق التراث.

وحظيت الكلمات بدورها على كثير من الثناء، خاصة وأنها كتبت بعناية فائقة مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وإكبارا له، حيث يقول مغني الشعبي شاعو في بداية العرض: “ضيفنا عزيز وغالي وغالي.. الشهر الفضيل قدرو عالي.. يحيا فيه الدين واحوالي يجعل صيامنا يا سيدي يجعل صيامنا في الجنة”.

أدى الكليب فنانون جزائريون هم: الشاب بلال، محمد Bmd، داليا شيح، وشاركهم الفنان اللبناني سعد رمضان، والفنانة التونسية شيرين اللجمي.

يذكر أن الشروق تي في أطلقت كليب لمتنا تحلى 2 رسميا عبر منصات المؤسسة الرقمية يوم الثلاثاء 14 مارس على الساعة السادسة مساء، وهو من إخراج أمين بومدين، ألحان وتوزيع طارق قادم.