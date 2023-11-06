“التربص كان ناجحا.. وكوّنا منتخبا تنافسيا”

مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة ياسين مانع:

عبر مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم، ياسين مانع، عن رضاه حول تربص “الخضر” تحسبا لدورة اتحاد شمال إفريقيا للفئة العمرية، المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية (فاف).

وأوضح مانع لموقع الاتحادية أن “هذا التربص كان ناجحا، حيث سمح بتكوين منتخب تنافسي للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف)، وكان علينا الجمع بين العمل الانتقائي والعمل التحضيري حتى نتمكن من اختيار أفضل العناصر وذلك بعد إجراء المباريات التطبيقية”.

وبعدما تم تعيينه على رأس منتخب أقل من 20 سنة يوم 18 أكتوبر الفارط، خلفا لمحمد لاسات، تولى مانع شؤون المنتخب الوطني في هذا التربص الأول الذي جرى بالمركز الفني الوطني في سيدي موسى وبالملعب البلدي في براقي، بمشاركة 32 لاعبا من المولودين ما بين 2005-2006، من الذين ينشطون في أندية محلية. وسمحت اللقاءات الودية الثلاثة أمام أمل الأربعاء، نجم بن عكنون ورائد القبة، للطاقم الفني بتقييم مستوى اللاعبين.

وأكد المدرب مانع عن اهتمامه ببطولة اتحاد شمال إفريقيا لأنها ستسمح للمنتخب الوطني بالتعرف على منتخبات وطنية من المحتمل مواجهتها في منافسات رسمية قادمة، وفق الموقع الرسمي للاتحادية، هذا وسيتم برمجة تربص ثاني بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ابتداء من 9 نوفمبر الجاري والذي سيعرف استدعاء 14 لاعبا من البطولة المحلية وثمانية آخرين من بطولات أجنبية قبل التنقل إلى تونس يوم 11 نوفمبر.

ويستهل المنتخب الوطني دورة اتحاد شمال إفريقيا التي تقام في شكل بطولة مصغرة، بمواجهة المنتخب التونسي يوم الاثنين 13 نوفمبر قبل ملاقاة المغرب يوم الأربعاء 15 نوفمبر ثم مصر يوم الجمعة 17 نوفمبر قبل رفع التحدي أمام ليبيا في المقابلة الأخيرة يوم الأحد 19 نوفمبر المقبل، وسيتوج بلقب الدورة صاحب المركز الأول عقب الجولة الخامسة والأخيرة.