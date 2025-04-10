التربية والتعليم العالي على طاولة اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ومتابعة عدد من العروض والمشاريع التمهيدية على رأسها قانون يتعلق بتقاعد معلمي قطاع التربية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصص اجتماع الحكومة لمتابعة التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية، الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، لفائدة العديد من الولايات لاسيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكم في التوزيع العادل.

كما استمعت الحكومة، إلى عرض حول ضمان نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي، من خلال مجموعة من الآليات والأنظمة الرامية إلى تمكين هذه المؤسسات الجامعية من تحقيق مستويات عالية من الامتياز وضمان امتثالها للمعايير الدولية من حيث الحوكمة والتكوين والبحث والابتكار.

كما واصلت الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 17 فيفري 2003، والمتعلق بالتقاعد، لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية.

وأخيرا تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 03 ـ 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، وفق معايير الجودة والاحترافية مع وضع مخطط التهيئة السياحية للشواطئ يحدد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها.