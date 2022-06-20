-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الترتيب!
باقي بوخالفة
2022/06/20
24
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الشروع فورًا في اقتناء 15 طائرة للجوية الجزائرية
جثمان الوزير الأسبق فروخي يوارى الثرى بمقبرة الرويبة
مسؤول بوزارة التعليم العالي يكشف جديد السنة الجامعية المقبلة
تحذيرات من انشغال الحجاج بالتصوير في البقاع المقدسة
فوضى عارمة في الاختبارات الاستدراكية للتلاميذ!
كاتبة ضبط تحول مسكنها بوهران إلى إمارة للنصب والتزوير
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أنبوب الغاز الجزائري النيجيري: 3 قرارات جديدة لتجسيد المشروع
2022/06/20
موجة حر تصل إلى 45 درجة عبر عدد من الولايات الشرقية الثلاثاء
2022/06/20
موريتانيا تُخرج معاهدة صداقة مع إسبانيا ظلت 14 سنة في الرفوف
2022/06/19
حفيظ دراجي: إشاعات اتصال الجزائر بحاليلوزيتش “كلام فارغ” لتبرير إقالته
2022/06/18
الباييس: شركاء إسبانيا الأوروبيين يتهافتون على الجزائر
2022/06/20
الرأي
المزيد
الألعاب المتوسطية والاتصال المتواصل
عمار يزلي
2022/06/20
الكوكايين البصري والخلاعة الإلكترونية!(2)
سلطان بركاني
2022/06/20
الانجليزية في الابتدائي.. قرارٌ تاريخي
حسين لقرع
2022/06/20
مكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان: الأولويات والاحتياجات
2022/06/20
هل يمكن تعميم اللغة الأمازيغيّة؟
عبد الحميد عثماني
2022/06/19