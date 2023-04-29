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الجزائر
بعد الاتفاق بين درايس ووزارة المجاهدين العيد ربيقة يكشف:

الترتيبات جارية لاختيار التاريخ الأنسب لعرض “بن مهيدي”

زهية منصر
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الترتيبات جارية لاختيار التاريخ الأنسب لعرض “بن مهيدي”
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وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عرض فيلم العربي بن مهيدي، وقال الوزير، السبت، على هامش انطلاق الجلسات الوطنية للسينما أن مشروع الفيلم الذي عرف في البداية الكثير من النقاش حول الانشغالات التي طرحها بخصوص التقيد التام بالسيناريو وكذا بعض المحطات والأحداث والحقائق التاريخية، قد تم التوصل بشأنها إلى اتفاق بالتنسيق التام مع مخرج الفيلم وكذا وزارة الثقافة والفنون، وأضاف الوزير أنه بقي فقط الاتفاق بشأن التاريخ الأنسب لعرض الفيلم.
للإشارة، كان من المقرر عرض فيلم “العربي بن مهيدي” لمخرجه بشير درايس في مارس الماضي بمناسبة عيد النصر، لكن وحسب تصريحات سابقة للمخرج، فقد تأجل العرض بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بالعمل منها العقود الخاصة بمشاركة الفيلم في المهرجانات الخاريجية والترشيحات للجوائز وغيرها.
وبعد سلسلة الاجتماعات بين المخرج ولجنة المشاهدة، فقد تم رفع ما يقارب 57 تحفظا كان مسجلا حول العمل الذي أحدث جدلا ونقاشا قبل عرضه.

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