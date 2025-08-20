-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الترتيب العالمي للكاراتي سيدات.. الجزائرية سيليا ويكان ترتقي للمركز الخامس

الشروق أونلاين
  • 86
  • 0
الترتيب العالمي للكاراتي سيدات.. الجزائرية سيليا ويكان ترتقي للمركز الخامس
أرشيف
المصارعة سيليا ويكان

ارتقت المصارعة الجزائرية سيليا ويكان، للمركز الخامس في الترتيب العالمي للكاراتي، اختصاص كوميتي، في وزن أقل من 50 كلغ، في آخر تصنيف عالمي صادر عن الاتحاد الدولي للكاراتي.

وهنأت الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو المصارعة سيليا ويكان، وقالت في بيان لها: “هذا التتويج يعكس إصرارها الكبير وعزيمتها المتواصلة، ويعد فخرا للجزائر وحافزا لمزيد من النجاحات على الصعيد الدولي”.

وجددت اتحادية الكاراتي دعمها للبطلة الجزائرية سيليا ويكان متمنية لها كل التوفيق في المواعيد الرسمية المقبلة.

وكان آخر إنجاز للبطلة الجزائرية، المرتبة الرابعة التي حصلت عليها في الالعاب العالمية-2025 بمدينة شنغدو بالصين، بداية شهر أوت الجاري.

مقالات ذات صلة
شبيبة القبائل تعرض على الترجّي مقايضة بوعالية ببلايلي

شبيبة القبائل تعرض على الترجّي مقايضة بوعالية ببلايلي

اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي المباريات

اجتماع تنسيقي بين الرابطة ومحافظي المباريات

بن ناصر خارج القارة وأيت قارة جديد بيتكوفيتس

بن ناصر خارج القارة وأيت قارة جديد بيتكوفيتس

وفاة الرئيس الأسبق لـ “الفاف”

وفاة الرئيس الأسبق لـ “الفاف”

ألقى خطابا حماسيا.. مدرب فريق ألماني يتعرض للسخرية بعد تلقيه هزيمة تاريخية (فيديو)

ألقى خطابا حماسيا.. مدرب فريق ألماني يتعرض للسخرية بعد تلقيه هزيمة تاريخية (فيديو)

بالفيديو.. رونالدو يفاجئ زوار متحفه بهونغ كونغ

بالفيديو.. رونالدو يفاجئ زوار متحفه بهونغ كونغ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد