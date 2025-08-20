الترتيب العالمي للكاراتي سيدات.. الجزائرية سيليا ويكان ترتقي للمركز الخامس

ارتقت المصارعة الجزائرية سيليا ويكان، للمركز الخامس في الترتيب العالمي للكاراتي، اختصاص كوميتي، في وزن أقل من 50 كلغ، في آخر تصنيف عالمي صادر عن الاتحاد الدولي للكاراتي.

وهنأت الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو المصارعة سيليا ويكان، وقالت في بيان لها: “هذا التتويج يعكس إصرارها الكبير وعزيمتها المتواصلة، ويعد فخرا للجزائر وحافزا لمزيد من النجاحات على الصعيد الدولي”.

وجددت اتحادية الكاراتي دعمها للبطلة الجزائرية سيليا ويكان متمنية لها كل التوفيق في المواعيد الرسمية المقبلة.

وكان آخر إنجاز للبطلة الجزائرية، المرتبة الرابعة التي حصلت عليها في الالعاب العالمية-2025 بمدينة شنغدو بالصين، بداية شهر أوت الجاري.