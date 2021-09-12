الترجي التونسي يحذّر بن غيث ويطالبه بالعودة الفورية

في بيان رسمي أصدره الفريق

قال الترجي التونسي، إنه وجه تنبيهًا أخيرًا للاعبه الجزائري، عبد الرؤوف بن غيث، للالتحاق بالفريق قبل أن يرفع ضده قضية لفسخه العقد من جانب واحد.

وقال النادي في بيان: “شرعت اللجنة القانونية للترجي في الإجراءات الأولية ضد اللاعب، عبد الرؤوف بن غيث، إثر مغادرته الفريق في خرق صارخ لالتزاماته التعاقدية والمهنية”. وتابع: “في هذا السياق، وجّهت له إدارة النادي تنبيها رسميا، للالتحاق من جديد بمقر عمله، في أجل أقصاه الأحد 12 سبتمبر”.

وواصل: “وفي صورة عدم إذعانه، سيتم رفع دعوى ضده أمام الهياكل المختصة، من أجل الفسخ التعسفي وغير المبرر لعقد الشغل، مع تحميله جميع التبعات الرياضية والمالية المنجرة عن ذلك”.

ويتواجد بن غيث في مصر حاليا لدراسة بعض العروض، وقد أشار في وقت سابق إلى أنه غادر الترجي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما نفته اللجنة القانونية لفريق باب سويقة.