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رياضة

مدرب الترجي يضع آخر الروتوشات بالجزائر قبل مواجهة “الكناري”

عمر سلامي
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مدرب الترجي يضع آخر الروتوشات بالجزائر قبل مواجهة “الكناري”
ح.م
الترجي التونسي

شرع مدرب الترجي التونسي نبيل معلول في وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل سهرة الجمعة، في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وخاض الترجي أمسية الأربعاء، أول حصة تدريبية له بعد وصوله إلى الجزائر على متن طائرة عسكرية.

وأجرت التشكيلة حصة تدريبية بملعب سالم مبروكي بالرويبة، شرع خلالها المدرب معلول في ضبط الأمور التكتيكية، والتشكيلة المعنية بمباراة الشبيبة.

ويختتم أشبال المدرب معلول الخميس تحضيراتهم لمباراة الجمعة، بخوض ثاني حصة تدريبية لهم بالجزائر، والمبرمجة بملعب 5 جويلية في توقيت اللقاء.

ويستقبل شبيبة القبائل ضيفه الترجي التونسي سهرة الجمهة بداية من العاشرة ليلا بملعب 5 جويلية في إطار ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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