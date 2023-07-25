الترجي التونسي يعلن تعاقده مع حسام الدين غشة

أعلن الترجي التونسي تعاقده مع المهاجم الجزائري حسام الدين غشة، قادما من أنطاليا سبور التركي.

وأمضى حسام الدين غشة على عقد يمتد لموسمين، ليرسم بذلك انتقاله إلى البطولة التونسية، من بوابة الترجي.

وقال نادي الترجي التونسي، عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “أمضى الدولي الجزائري حسام غشة صاحب الـ27 سنة على عقد يمتد لموسمين”.

وانتقل غشة في صيف 2021 من وفاق سطيف إلى أنطاليا سبور التركي، الذي لعب له لموسمين، قبل أن يقرّر خوض تجربة إحترافية جديدة في الدوري التونسي.