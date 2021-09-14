الترجي الرياضي يريد دغموم

ميركاتو

قالت مصادر صحفية إن الهيئة المديرة للترجي الرياضي دخلت في مفاوضات رسمية مع نادي وفاق سطيف من أجل الظفر بخدمات متوسط الميدان الهجومي، عبد الرحيم دغموم. واقترحت إدارة نادي باب سويقة على وفاق سطيف صفقة تبادلية من خلال التفريط في خدمات بلال بن ساحة الذي انتهت إعارته مع نادي مولودية الجزائر.

ويشار إلى أن دغموم من مواليد ديسمبر 1998 يشغل خطتي متوسط ميدان ولاعب جناح، خاض مع وفاق سطيف 28 مباراة خلال الموسم الماضي.

غيموز مدربا جديدا لشبيبة سكيكدة

عينت إدارة شبيبة سكيكدة أمين غيموز مدربا جديدا، نظرا للتجربة الكبيرة والنتائج الإيجابية التي سجلها في مشواره، خاصة في الفئات الشبانية للخضر في عهد محمد روراوة، علما أنه أشرف على العديد من الأندية على غرار أمل بوسعادة- نجم مقرة- أمل مروانة- شبيبة بجاية- مولودية بجاية- شباب الدار البيضاء- هلال شلغوم العيد.

حدو مولاي مدربا لغالي معسكر

عين اللاعب الدولي السابق حدو مولاي، مدربا لغالي معسكر، خلفا لأمين بصغير، الذي حقق الصعود مع الفريق إلى الرابطة الثانية. وهي أول تجربة لحدو كمدرب رئيسي بعد عدة تجارب كمدرب مساعد في شبيبة بجاية وأهلي برج بوعريج، واتحاد بسكرة واتحاد بلعباس…

زيماموش يجدد لموسمين

حدد الحارس محمد لمين زماموش عقده في فريق اتحاد العاصمة لموسمين إضافيين، بعد أن كان يفكر في مغادرة الفريق، وكان المدير الرياضي الجديد، حسين أشيو، وراء إقناع زيماموش بالبقاء في الفريق، وحتى المدرب لافان أكد أنه في حاجة إلى خبرته الكبيرة لمساعدة اللاعبين الشبان..

الغندور: مبادئ الزمالك تمنعه من ضم بلغيث

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن مبادئ القلعة البيضاء والقيم التي يتحلى بها تمنعه من التعاقد مع الجزائري عبد الرؤوف بلغيث، الذي فسخ عقده مع الترجي التونسي. وقال الغندور، عبر قناة ناديه: “بلغيث رحل بطريقة غير قانونية عن الترجي وهرب من الفريق التونسي، وبالتالي الزمالك لا يفكر في ضمه لأنه لا يقبل التعاقد مع لاعبين بهذه الطريقة”.

لهواري الطويل يلتحق بتدريبات الزوراء

وصل الإثنين المحترف الجزائري لهواري الطويل، العاصمة العراقية بغداد، ظهرا، للالتحاق بتدريبات الزوراء الذي يستعد لخوض مباراة كأس السوبر يوم الجمعة المقبل، أمام القوة الجوية.

وقال مدرب الزوراء، عصام حمد، في تصريحات صحفية: “وصل لهواري الطويل العراق، وسينخرط في تدريبات الفريق تحضيرًا لمباراة كأس السوبر أمام القوة الجوية، وهذه بداية موسمنا واللقب سيكون مهما لفريقنا”. يشار إلى أن المهاجم الجزائري لهواري الطويل تعاقد مع الزوراء قادما من وداد تلمسان.