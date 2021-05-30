الترجي يضغط على الكاف لمنع حكام جزائريين ومغاربة لإدارة مباراة الأهلي

ذهاب نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة النارية المنتظرة بين الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن مسؤولي نادي الترجي التونسي بدؤوا الضغط على مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل منع بعض الحكام من إدارة مباراة الفريق ضد النادي الأهلي في نصف النهائي الأفريقي.

وبحسب ما أفادت به صحيفة الرياضية التونسية أن نادي الترجي بدأ ممارسة بعض الضغوط على لجنة الحكام بالكاف بشأن حكم مباراة لقاء الأهلي، حيث أعد النادي التونسي قائمة بأسماء حكام مرفوضين من قبل النادي لإدارة المباراة.

وجاء أغلب الحكام في قائمة المرفوضين من الترجي، حكام مغاربة، حيث لا يريد أن النادي التونسي إسناد المباراة لحكم من المغرب والجزائر ،بالإضافة لتحديد أسماء حكام محددة يرفض إدارتهم للمباراة. وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي يوم 18 جوان المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.