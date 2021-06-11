الترجي يقترب من حل أزمته مع محمد أمين توغاي

كشف تقرير صحفي تونسي عن الجلسة التي جمعت رياض بنور رئيس فرع كرة القدم في الترجي مع مدافع الفريق لحل أزمته قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة “الرياضية” التونسية إن بنور اجتمع مع المدافع الجزائري محمد أمين توغاي لبحث مسألة الشكوى التي تقدم بها اللاعب من أجل الحصول على مستحقاته التي تقدر بـ 500 ألف دينار.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بنور” حاول أن ينهي المشكلة بشكل سريع بدون تدخل من الممثل القانوني للاعب، وهناك تطورات قد حدثت ساهمت في عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للترجي. وأن هناك تعهد كتابي حدث من أجل حل ازمة المستحقات المتأخرة، ووعد بحصول “توغاي” على كل مستحقاته بعد مباراة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو أمر تفهمه المدافع الجزائري وممثله القانوني.