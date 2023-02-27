الترجي يمتلك الفرصة الأكبر للتأهل وعلينا أن نحقق “الحلم”

قال إن بلوزداد فريق قوي.. مدرب المريخ السوداني:

أكد البرازيلي ريكاردو، مدرب المريخ السوداني، صعوبة المجموعة التي يلعب بها فريقه في دوري أبطال أفريقيا.

وقال ريكاردو في تصريحات في تصريحات صحفية”: “المجموعة التي نلعب بها في منتهى القوة ومباراتنا الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري كانت قوية للغاية”. وأضاف “أعتقد أن الترجي، يمتلك الفرصة الأكبر للتأهل للدور التالي، أما المقعد الثاني فعلى جميع الفرق أن تقدم كل ما لديها للعبور”. وتابع “لن أتحدث عن الزمالك. أنا أركز على مهمتي مع المريخ، ونلعب على التأهل للدور التالي. بدأنا الاستعداد قبل شهر واحد من انطلاق المنافسات وبمرور المباريات تزداد الأمور صعوبة “،وأتم “أحلم بأقصى ما يمكن تحقيقه. إذا نجحنا في تخطي المجموعة فسيكون ذلك بداية الحلم”.

وعن شباب بلوزداد قال مدرب المريخ في تصريحات سابقة: “شباب بلوزداد فريق قوي يملك عناصر جيدة.. مباريات دوري أبطال إفريقيا ليست سهلة، فكل فرق دور المجموعات قوية جدا، أمامنا 10 أيام للتحضير، وعلينا الاستعداد بشكل جيد “. يذكر أن الترجي يتصدر المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، أمام المريخ الثاني صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، فيما يمتلك شباب بلوزداد 3 نقاط، والزمالك نقطة.