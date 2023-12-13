الترخيص استثنائيا بدفع الرواتب على المكشوف وفق الزيادات الجديدة

رخصت وزارة المالية بصفة استثنائية، الدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين ابتداء من شهر جانفي 2024، وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية التي أقرت الزيادات في الأجور.

وجاء في تعليمة وجهها وزير المالية، في 13 ديسمبر، للآمرين بالصرف لميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، أن هذه الرخصة تطبق كذلك على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، بصفة استثنائية، من أجل التكفل برواتب المستخدمين في حدود 25% من مبلغ الاعتمادات المالية الموجهة لنفقات الموظفين، والتي تم تبليغها مسبقا لسنة 2024، وفقا لمقرر التبليغ المسبق وذلك في انتظار تسوية الكتابات المحاسبية عند تبليغ مقررات منح الإعانات ووضع ميزانية هذه المؤسسات لسنة 2024.

وأشارت التعليمة إلى أنه يتم صرف الرواتب ابتداء من شهر جانفي 2024 وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة، وأنه يجب على الآمرين بالصرف المعنيين عند نهاية فترة الدفع على المكشوف القيام بالتسوية لدى المراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين المعنيين، موضحة أنه يمكن أن تتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين، التي أصبحت ضرورية، تبعا للشبكات الاستدلالية الجديدة سالفة الذكر، بصفة استثنائية، لاحقا.