الترخيص بدفع المنحة الجزافية لرمضان على المكشوف

قصد ضمان وصولها إلى مستحقيها في الآجال

سمحت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بدفع المنحة الجزافية الموجهة للأسر المحتاجة بمناسبة شهر رمضان على المكشوف دون اعتمادات مالية مسبقة، حتى يتسنى وصولها إلى مستحقيها في آجالها المحددة .

وأرسلت المديريتان برقية تحت رقم 1618 بتاريخ 8 مارس 2023 موجهة إلى أمناء الخزينة المركزيين وبالولايات، إضافة إلى المراقبين الماليين، حيث يهدف المقرر المرسل إلى الترخيص بالدفع على المكشوف للمنحة الجزافية الموجهة لفائدة الأسر المحتاجة في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان أو منحة المليون.

وأمرت في هذا السياق أمناء الخزينة بالبلديات بالشروع في دفع هذه المنحة على المكشوف للعائلات المحصاة في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان هذا الموسم ، بالموازة مع تكليفها للمصالح المختصة لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالشروع في تسوية العملية في إطار تنفيذ الإعتمادات المالية المخصصة للتكفل بهذه العملية .

تجدر الإشارة إلى أن الدولة خصصت منحة جزافية قدرها مليون سنتيم للعائلات المحتاجة في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان، وهي المنحة النقدية التي تعوض ما كان يطلق عليه بقفة رمضان، حيث باتت هذه المنحة تدفع لتلك العائلات المحصاة من طرف البلديات كل موسم نقدا عبر ضخها في الحسابات البريدية لها خلال الأسبوع الأخير قبل حلول شهر رمضان قصد تمكينها و مساعدتها على اقتناء حاجياتها لهذا الشهر الفضيل .