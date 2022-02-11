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رياضة

الترخيص لحضور الجماهير في مباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد

سليم.ع
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الترخيص لحضور الجماهير في مباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد

رخصت وزارة الشباب والرياضة التونسية، بحضور الجماهير بنسبة 50 بالمئة من سعة ملعب رادس، في مباراة النجم الساحلي وضيفه شباب بلوزداد لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة النجم الساحلي التونسي أمام شباب بلوزداد، ستجري دون حضور الجماهير، قبل أن يتقرر السماح بدخول 50 بالمئة من طاقة استيعاب مدرجات الملعب.

وإنطلقت عملية بيع تذاكر المباراة صبيحة الجمعة بداية من العاشرة، لتستمر إلى غاية الرابعة عصرا، على مستوى مقر نادي النجم الساحلي والقاعة الأولمبية بسوسة.

ويواجه شباب بلوزداد مضيفه النجم الساحلي أمسية الجمعة بداية من الخامسة مساءا لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، على أن يستقبل الترجي التونسي في الجولة الثانية.

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