الترخيص لـ335 وكالة سياحة بتنظيم العمرة

55 ملفا آخر قيد استكمال اجراءات التعاقد

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، الاثنين، عن الترخيص لـ335 وكالة سياحة وأسفار بتنظيم شعيرة العمرة لموسم 1444 هجري. وأوضح سليماني في تصريح لـ”وأج”، أن الديوان منح إلى غاية صبيحة الاثنين تراخيص تنظيم نشاط العمرة لموسم 1444 هجري، لفائدة 335 وكالة سياحة وأسفار من بين 581 وكالة سجلت نفسها عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

وأضاف ذات المسؤول، أنه من الممكن أن يرتفع عدد الوكالات المرخص لها بتنظيم هذا النشاط، بالنظر إلى وجود 55 ملفا آخر قيد استكمال اجراءات التعاقد. كما أشار بخصوص معالجة الملفات التي تم تقديمها عبر البوابة الجزائرية للعمرة الى أنه تم تسجيل 72 ملفا غير مكتمل من بين 467 ملف تم تحميله عبر موقع البوابة والتي تم قبول منها 390 ملفا.

وذكر في نفس السياق أن أول رحلة لموسم العمرة الجديد كانت في الفاتح من اكتوبر الجاري وان عدد الوكالات التي نظمت رحلات إلى غاية الاثنين تمثلت في 11 وكالة.

كما دعا الديوان أصحاب شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات سياحية جزائرية قصد تنظيم العملية “التسجيل أو تفعيل حساباتها عبر بوابة العمرة الجزائرية في الشق المتعلق بالوكيل السعودي وإدخال البيانات المطلوبة على الرابط البوابة، وأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري”.