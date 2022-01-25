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الجزائر

الترخيص للصيادلة الخواص بتشخيص وباء كورونا

م. مراد
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الترخيص للصيادلة الخواص بتشخيص وباء كورونا
أرشيف

كشف عبد الحق زفيزف، نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في اتصال بـ “الشروق”، أن الوزارة الوصية استجابت لمطالب النقابة بالترخيص لإجراء تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

مؤكدا أن القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 24 جانفي 2022، سيسمح بتوفير هذه التحاليل بجميع الصيدليات ويقرب هذه الخدمة من المواطن، كما سيساهم ذلك بفك الضغط على مخابر إجراء التحاليل والمستشفيات العمومية، بما يسمح بتقليص خطورة انتشار العدوى، أضف إلى ذلك تخفيض مصاريف إجراء الكشف التي يحدد سعرها بداية من ألف دج يقول المتحدث، بعدما ظل الكثير من المواطنين عاجزين عن دفع مصاريف الكشف، خاصة إذا ما تبين أن العدوى انتقلت بين عديد أفراد العائلة، وبالتالي ستسمح هذه الخدمة بالكشف المبكر عن الإصابة، ما يساهم بشكل كبير في تطويق الوباء والتقليص من خطر انتقال العدوى يقول نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الذي أكد أن القرار الأخير يسمح للصيدلي بإصدار كشف التحاليل الذي يستعمل كوثيقة مخبرية تثبت إصابة المعني من عدم ذلك.

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